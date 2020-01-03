Зои Кравиц поделилась трогательными фото со свадьбы



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Как ни старались папарацци, свадьба актрисы Зои Кравиц, дочери легендарного рокера Ленни Кравица и модели Лизы Боне, с актером Карлом Глусманом так и не попала в их объективы. Зато невероятно милыми и трогательными фото с торжества решила наконец поделиться сама Зои — почти полгода спустя.

Но ожидание стоило того: если бы существовал список самых классных и живых свадебных бекстейдж-съемок, этот фотосет точно вошел бы в топ. В том числе и по количеству звездных гостей вечеринки