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    Шоу-биз

    Зои Кравиц поделилась трогательными фото со свадьбы

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    Свадьбу посетили голливудские звезды первой величины - Зои Кравиц поделилась трогательными фото со свадьбы
    Свадьбу посетили голливудские звезды первой величины

    Звезда сериала «Маленькая большая ложь» вышла замуж за Карла Гусмана

    Как ни старались папарацци, свадьба актрисы Зои Кравиц, дочери легендарного рокера Ленни Кравица и модели Лизы Боне, с актером Карлом Глусманом так и не попала в их объективы. Зато невероятно милыми и трогательными фото с торжества решила наконец поделиться сама Зои — почти полгода спустя.

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    Зои Кравиц поделилась трогательными фото со свадьбы
    Зои Кравиц поделилась трогательными фото со свадьбы
    Зои Кравиц поделилась трогательными фото со свадьбы
    Зои Кравиц поделилась трогательными фото со свадьбы
    Зои Кравиц поделилась трогательными фото со свадьбы
    Зои Кравиц поделилась трогательными фото со свадьбы
    Зои Кравиц поделилась трогательными фото со свадьбы
    Зои Кравиц поделилась трогательными фото со свадьбы
    Зои Кравиц поделилась трогательными фото со свадьбы
    Зои Кравиц поделилась трогательными фото со свадьбы

    Но ожидание стоило того: если бы существовал список самых классных и живых свадебных бекстейдж-съемок, этот фотосет точно вошел бы в топ. В том числе и по количеству звездных гостей вечеринки

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