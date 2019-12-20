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    Шоу-биз

    Певец Джон Ледженд с женой занялись сексом в доме Крис Дженнер (видео)

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    <p>64-летняя Крис Дженнер тесно дружит с 40-летним Джоном Леджендом и его супругой, 34-летней Крисси Тейген</p> <div></div> - Певец Джон Ледженд с женой занялись сексом в доме Крис Дженнер (видео)

    64-летняя Крис Дженнер тесно дружит с 40-летним Джоном Леджендом и его супругой, 34-летней Крисси Тейген

    instagram.com/krisjenner

    Совместный вечер звезд обернулся неожиданным финалом.

    64-летняя Крис Дженнер пригласила к себе в гости популярного музыканта Джона Ледженда вместе с его любимой женщиной. Участница реалити-шоу не скрывает, что за ужином все они побаловали себя хорошим алкоголем. Увеселительные напитки подействовали на звездную чету непредсказуемым образом — они решили изобразить страсть прямо на глазах хозяйки дома.

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    Певец Джон Ледженд с женой занялись сексом в доме Крис Дженнер (видео)
    Певец Джон Ледженд с женой занялись сексом в доме Крис Дженнер (видео)
    Певец Джон Ледженд с женой занялись сексом в доме Крис Дженнер (видео)
    Певец Джон Ледженд с женой занялись сексом в доме Крис Дженнер (видео)
    Певец Джон Ледженд с женой занялись сексом в доме Крис Дженнер (видео)
    Певец Джон Ледженд с женой занялись сексом в доме Крис Дженнер (видео)
    Певец Джон Ледженд с женой занялись сексом в доме Крис Дженнер (видео)
    Певец Джон Ледженд с женой занялись сексом в доме Крис Дженнер (видео)
    Певец Джон Ледженд с женой занялись сексом в доме Крис Дженнер (видео)
    instagram.com/krisjenner

    В шутливом ролике Ледженд в полураздетом виде уединился вместе с Тейген на кровати Дженнер. Потом супруги сделали вид, будто занимаются любовью на полу и в ванной комнате Крис. За всем этим наблюдала ошарашенная мама Ким Кардашьян.

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    Публикация от Kardashian Clips (@kardashianclips)

    «Вы – просто худшие гости», – лаконично высказалась она.

     

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