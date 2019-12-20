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    Шоу-биз

    Жена Джастина Тимберлейка отказалась впускать его в дом после измены

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    <p>38-летний Джастин Тимберлейк до сих пор разбирается с последствиями неприятной истории, в которой он оказался</p> <div></div> - Жена Джастина Тимберлейка отказалась впускать его в дом после измены

    38-летний Джастин Тимберлейк до сих пор разбирается с последствиями неприятной истории, в которой он оказался

    Близкое окружение артиста сообщило, что ему не удалось полностью загладить вину перед супругой, 37-летней Джессикой Бил

    На днях знаменитый поп-певец Джастин Тимберлейк вернулся домой, в Лос-Анджелес. Близкие друзья Джастина признались, что окончательного примирения с женой у него пока не произошло.

    «Он вернулся, но пока будет жить в гостевом доме. Джессика всё еще не может его до конца простить. Если бы эта ситуация произошла не на глазах у миллионов людей - было бы проще всё забыть. А так, он поставил ее в откровенно дурацкое положение. Сейчас, когда съемки закончились, он попробует всё исправить», - заявили они в беседе с TheBlast.

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    Жена Джастина Тимберлейка отказалась впускать его в дом после измены
    Жена Джастина Тимберлейка отказалась впускать его в дом после измены
    Жена Джастина Тимберлейка отказалась впускать его в дом после измены
    Жена Джастина Тимберлейка отказалась впускать его в дом после измены
    Жена Джастина Тимберлейка отказалась впускать его в дом после измены
    Жена Джастина Тимберлейка отказалась впускать его в дом после измены
    Жена Джастина Тимберлейка отказалась впускать его в дом после измены
    Жена Джастина Тимберлейка отказалась впускать его в дом после измены
    Жена Джастина Тимберлейка отказалась впускать его в дом после измены
    Жена Джастина Тимберлейка отказалась впускать его в дом после измены

    Недавно музыкант стал причиной громкого скандала. На съемках фильма «Палмер», которые проходили в Новом Орлеане, певец был замечен флиртующим со своей коллегой. 30-летняя Алиша Уэйнрайт после работы сидела рядом с Джастином, положа руку ему на колено. Сам Тимберлейк был изрядно пьян и не стал останавливать романтическое внимание со стороны молодой актрисы.

     

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