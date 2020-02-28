Белла Хадид с женой Саркози снялась в провокационной фотосессии



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instagram.com/bellahadid

Супермодели Карла Бруни и Белла Хадид, а также креативный директор бренда Burberry Риккардо Тиши снялись в совместной фотосессии для нового номера французского журнала Elle

52-летняя Бруни и 23-летняя Хадид позировали в нарядах из новой коллекции Burberry. На снимке Белла Хадид сидит на коленях у Риккардо Тиши, широко раздвинув ноги. Карла Бруни, модель и жена экс-президента Франции Николя Саркози, стоит рядом, положив руку на плечо дизайнера.

Автором фотосета выступил знаменитый американский фотограф Марк Селигер. «Я вместе с моими близнецами по духу, Рикардо Тиши и Карлой Бруни. Марк Селигер, спасибо за то, что запечатлел этот потрясающий момент. Я никогда этого не забуду! Очень сильно люблю вас двоих», - подписала фото Белла Хадид.

Снимки также опубликовала Карла Бруни. «Это был прекрасный день на съемке вместе с Рикардо Тиши и Беллой Хадид», - написала Бруни.

instagram.com/bellahadid

«Карла и Белла, спасибо, что разделили этот удивительный момент со мной для французского Elle. Я так сильно люблю вас обоих!», - добавил Риккардо Тиши в своем Instagram.