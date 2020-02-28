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    Ким Кардашьян показала, как проводит время с детьми

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    Ким Кардашьян показала, как проводит время с детьми
    instagram.com/kimkardashian

    Знаменитая мама показала кадры из своих будней вместе с дочерьми

    Ким Кардашьян – вечно занятая бизнесвумен, юрист, модель и просто светская львица, которая при этом успевает уделять внимание своим четверым детям. На ее странице в Instagram рядом с гламурными съемками для глянца то и дело появляются забавные ролики и милые домашние фото с детьми.

    6-летнюю Норт Ким отправила в школу. Они позируют для селфи на фоне зеленой лужайки: Ким посылает в камеру воздушный поцелуй, а девочка мило улыбается. Обе они выглядят невероятно счастливыми.

    «Она становится похожа на тебя все больше с каждым днем!», – не могут сдержать слов восторга поклонники.

    На второй серии кадров позирует младшая Чикаго, которой в январе исполнилось 2 года. Заметно подросшая малышка сфотографирована вместе с огромным золотистым ретривером. Девочка, одетая в черно-белый спортивный костюм и массивные кроссовки, выглядит очаровательно.

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    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian

    «Моя Чи – любительница собак», – написала умиленная Ким. «Ох, она выглядит такой счастливой!», «Она такая хорошенькая», – пишут фолловеры звезды.

    знаменитости фотография модель Кардашьян селфи Instagram время
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