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    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть

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    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть

    Художник Лиза Ллойд создаёт симпатичные трёхмерные скульптуры насекомых, животных, еды и различных предметов от губной помады до чемодана с вещами

    В её работах можно встретить пышнотелого шмеля, аппетитный завтрак с ароматными ломтиками хлеба, фруктами и овощами, вредную птицу-синицу, яркий цветочный букет и множество других милых персонажей и предметов.

    Для создания своих работ Лиза использует листы разноцветной бумаги, создавая из них многослойные или же трёхмерные скульптуры, которые поражают своей яркостью и детализацией.

    Несмотря на то, что это достаточно трудоёмкий и кропотливый процесс, она изо всех сил старается не просто делать фигурки, а и вкладывать в каждую из них какой-то смысл и сюжетную линию, если это целая бумажная композиция, то здесь появляются уже и характерные мотивы, и новые персонажи.

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    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть
    Еда, города, насекомые и люди: Забавные трёхмерные скульптуры из бумаги покорили сеть

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    Джерело: Культурология

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