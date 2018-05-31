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    Супруга украинского футболиста похвасталась горячими снимками в соцсети

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    <span>Ирина и Николай Морозюк</span> - Супруга украинского футболиста похвасталась горячими снимками в соцсети
    Ирина и Николай Морозюк

    Ирина Морозюк, сексапильная жена футболиста киевского «Динамо» Николая Морозюка опубликовала пикантные снимки на своей странице в Instagram

    Снимки, которые девушка опубликовала в соцсети сделаны во время отдыха в Турции. На них жена полузащитника «Динамо» и сборной Украины Николая Морозюка Ирина позирует в купальнике и без стеснений демонстрирует подтянутую фигуру и упругие ягодицы.

    Возможно, Ирина хотела похвастаться новым купальником, но фолловеры девушки с удовольствием рассматривали ее пятую точку и осиную талию.

    «Наверное это всё, чем можно похвастаться, но зато она перекрывает все недостатки», «Отличная фигура, но слишком вульгарно», - пишут подписчики Ирины.

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    Супруга украинского футболиста похвасталась горячими снимками в соцсети
    Супруга украинского футболиста похвасталась горячими снимками в соцсети
    Супруга украинского футболиста похвасталась горячими снимками в соцсети
    Супруга украинского футболиста похвасталась горячими снимками в соцсети
    Супруга украинского футболиста похвасталась горячими снимками в соцсети
    Супруга украинского футболиста похвасталась горячими снимками в соцсети
    Супруга украинского футболиста похвасталась горячими снимками в соцсети

    Стоит отметить, что супруг Ирины совершенно не против таких откровенных публикаций в сети.

    «Людям интересны грудь и ягодицы. Никому не интересно увидеть тебя, такую милую девочку, которая работает в офисе, за цветочками ухаживает, котиков и собачек кормит. Интересно – когда поют дурацкую песню или дают откровенные фото», – отметила в одном из интервью девушка.

    Джерело: 24 канал

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