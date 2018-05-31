Как у Кэрри Брэдшоу: новая коллекция Vivienne Westwood

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Кэрри Брэдшоу - главная героиня сериала «Секс в большом городе»

Легендарному свадебному платью Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» в этом году исполняется 10 лет. И в честь юбилея Вивьен Вествуд выпустила специальную коллекцию, вдохновленную образом Кэрри

6 июня исполняется 20 лет с момента выхода сериала «Секс в большом городе» на экраны. На нем выросло не одно поколение молодых девушек, которые стремились стать похожими на главных героинь сериала, особенно на колумнистку Кэрри.

Особым предметом их вожделения было свадебное платье мисс Брэдшоу, которое создала британский модный дизайнер Вивьен Вествуд.

Накануне юбилея «Секса в большом городе» бренд Vivienne Westwood выпустил капсульную коллекцию коктейльных платьев, вдохновленных тем самым киношным луком.

С момента появления Сары Джессики Паркер в этом наряде прошло уже десять лет. Но его отличительные черты - оттенок слоновой кости, шуршащая тафта и крой юбки, напоминающий невесомое пушистое облако до сих пор можно встретить в коллекциях fashion-дизайнеров. Ну а в новой коллекции Vivienne Westwood можно найти более повседневные версии этого платья, а также несколько корсетов.

Впервые легендарное платье появилось в коллекции бренда Gold Label 2007 года, но потом было переработано специально для «Секса в большом городе». Теперь оно находится в нью-йоркском магазине Vivienne Westwood, там же все желающие смогут приобрести наряды из новой коллекции. Более того, теперь каждая желающая невеста может заказать себе точно такое же. Вествуд пообещала, что исполнит пожелания всех влюбленных.

Джерело: vogue.ua