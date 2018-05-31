Линдси Лохан снялась для глянца в чувственном стиле «бохо»

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Линдси Лохан

Линдси Лохан стала героиней нового выпуска издания Emirates Woman и предстала в необычном образе

Известная актриса Линдсей Лохан появилась на обложке июньского номера журнала Emirates Woman. Фотограф снял 31-летнюю звезду в пустыне.

Стилисты подобрали ей очень женственный образ в стиле «бохо». Фотосессия прошла на пустынном острове Сир Бани Яс в Абудаби.

В свое время Линдси Лохан считалась одной из самых скандальных девушек Голливуда. Она побывала пьяной за рулем, в тюрьме и на общественных работах. Потом занялась собой и чуть не вышла замуж за сына российского миллионера.

Весной 2017 года Лохан объявила, что приняла ислам. Тогда она рассказала, что прочитала Коран и теперь интересуется изучением арабского языка. А в январе 2018 года Лохан удалила все записи в своем Instagram. Сейчас на странице актрисы лишь несколько кадров.

Поселившись в Арабских Эмиратах, Линдси Лохан вернула себе небывалую славу и стала настоящей звездой государства с восточным колоритом. Актриса успешно строит бизнес и снимается для местных изданий.

Также Лохан поделилась, как она практикует арабский язык в группе Whatsapp с сирийской семьей, с которой она подружилась во время посещения лагеря беженцев в 2016 году.

«Я говорю с ними каждый день. Я не делаю это для публичности. Я разговариваю с ними о школе, об их английском языке», – рассказала Лихан.

Джерело: 24tv.ua