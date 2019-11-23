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    Единственная в мире содержащаяся в неволе коричневая панда (фото)

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    Единственная в мире содержащаяся в неволе коричневая панда (фото)
    boredpanda.com

    Единственный в мире содержащийся в неволе коричневый бамбуковый медведь взят на пожизненное содержание

    Самец большой панды коричнево-белого окраса по кличке Цицзай родился в 2009 году. Он был взят на пожизненное содержание некоммерческой организацией Pandas International со штаб-квартирой в американском Денвере, которая была создана Сюзанной Брейден и Дианой Рис в 2000 году в целях охраны и изучения больших панд.

    В последние годы организация передала центру в дар вакцины, лабораторные аппараты, сухое молоко, кровати для детенышей и другое, оказав центру помощь в содержании и разведении больших панд, а также в уходе за их детенышами.

    Первая коричневая большая панда была обнаружена в горах Циньлин в 1985 году, почти все фото диких бамбуковых медведей такого окраса были сделаны в этом районе.

    Одна из коричневых больших панд попала в объектив камеры в государственном природном заповеднике Чанцин в марте прошлого года.

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    Единственная в мире содержащаяся в неволе коричневая панда (фото)
    Единственная в мире содержащаяся в неволе коричневая панда (фото)
    Единственная в мире содержащаяся в неволе коричневая панда (фото)
    Единственная в мире содержащаяся в неволе коричневая панда (фото)

    Центр выразил надежду на то, что взятие панды Цицзай на пожизненное содержание привлечет больше организаций и людей к охране больших панд.


    Джерело: boredpanda.com

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