Единственная в мире содержащаяся в неволе коричневая панда (фото)



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boredpanda.com

Единственный в мире содержащийся в неволе коричневый бамбуковый медведь взят на пожизненное содержание

Самец большой панды коричнево-белого окраса по кличке Цицзай родился в 2009 году. Он был взят на пожизненное содержание некоммерческой организацией Pandas International со штаб-квартирой в американском Денвере, которая была создана Сюзанной Брейден и Дианой Рис в 2000 году в целях охраны и изучения больших панд.

В последние годы организация передала центру в дар вакцины, лабораторные аппараты, сухое молоко, кровати для детенышей и другое, оказав центру помощь в содержании и разведении больших панд, а также в уходе за их детенышами.

Первая коричневая большая панда была обнаружена в горах Циньлин в 1985 году, почти все фото диких бамбуковых медведей такого окраса были сделаны в этом районе.

Одна из коричневых больших панд попала в объектив камеры в государственном природном заповеднике Чанцин в марте прошлого года.

Центр выразил надежду на то, что взятие панды Цицзай на пожизненное содержание привлечет больше организаций и людей к охране больших панд.





Джерело: boredpanda.com