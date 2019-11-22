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    Фото

    Модель Victoria's Secret показала упругие ягодицы (фото)

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    Модель Victoria's Secret показала упругие ягодицы (фото)
    instagram.com/alexinagraham

    Британская модель и «ангел» Victoria's Secret опубликовала эротическое фото на фоне морских пейзажей

    29-летняя звезда часто радует своих поклонников откровенными фото на странице в Instagram.

    Интерес поклонников модели возрос, когда она стала частью всемирно известной бельевой марки Victoria's Secret.

    Британская звезда часто фотографируется для глянца и кампейнов VS, однако не забывает путешествовать и каждую свою поездку отмечать соблазнительным кадром.

    На фотографии Грэм примерила только нежную белую накидку, которую решила спустить на низ и прикрыть ею свои ноги.

    Вся остальная часть тела оказалась в кадре обнаженной. Девушка отказалась от макияжа и предпочла естественную прическу. Поклонники модели остались в восторге от черно-белого кадра.

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    Модель Victoria's Secret показала упругие ягодицы (фото)
    Модель Victoria's Secret показала упругие ягодицы (фото)
    Модель Victoria's Secret показала упругие ягодицы (фото)
    Модель Victoria's Secret показала упругие ягодицы (фото)
    Модель Victoria's Secret показала упругие ягодицы (фото)
    Модель Victoria's Secret показала упругие ягодицы (фото)
    Модель Victoria's Secret показала упругие ягодицы (фото)
    Модель Victoria's Secret показала упругие ягодицы (фото)

    Ранее Алексина публиковала не менее соблазнительные кадры, которые будоражили сеть.

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