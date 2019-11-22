Модель Victoria's Secret показала упругие ягодицы (фото)

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instagram.com/alexinagraham

Британская модель и «ангел» Victoria's Secret опубликовала эротическое фото на фоне морских пейзажей

29-летняя звезда часто радует своих поклонников откровенными фото на странице в Instagram.

Интерес поклонников модели возрос, когда она стала частью всемирно известной бельевой марки Victoria's Secret.

Британская звезда часто фотографируется для глянца и кампейнов VS, однако не забывает путешествовать и каждую свою поездку отмечать соблазнительным кадром.

На фотографии Грэм примерила только нежную белую накидку, которую решила спустить на низ и прикрыть ею свои ноги.

Вся остальная часть тела оказалась в кадре обнаженной. Девушка отказалась от макияжа и предпочла естественную прическу. Поклонники модели остались в восторге от черно-белого кадра.

Ранее Алексина публиковала не менее соблазнительные кадры, которые будоражили сеть.