Скарлетт Йоханссон празднует день рождения: яркие фото актрисы

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Скарлетт Йоханссон – голливудская актриса, снявшаяся в нескольких десятках выдающихся картин. Ее роли в фильмах «Трудности перевода», «Девушка с жемчужной сережкой», «Матч Поинт» и других отмечены почетными кинопремиями

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон подарила любителям кинематографа десятки замечательных фильмов. Ее актерский труд был высоко оценен зрителями и критиками.

Престижные кинопремии и награды тоже не обошли Скарлетт стороной. А еще трудолюбивая и талантливая Йоханссон отметилась как модель и певица.

Зрители помнят ее не только в кинокомиксах. Она сыграла во многих комедиях, драмах и боевиках. Кроме того, Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис 2019 года.

Франшиза «Мстителей» стала для Скарлетт долгоиграющим проектом — в 2018 году исполнительница появилась в части «Мстители. Война бесконечности», в 2019-м — в фильме «Мстители. Финал». Кассовые сборы обеих картин превысили отметку в $ 2 млрд.

Сейчас Йоханссон работает над главной ролью в комедии «Брачная история». Появится она и в приключенческом боевике «Черная вдова», о чем сообщили поклонники с фан-странички в «Инстаграме».

Это будет уже 24 картина киновселенной Marvel. В этом фильме гонорар исполнительницы составит $ 20 млн.