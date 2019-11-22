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    Бабкин показал свое детское фото

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    Бабкин показал свое детское фото

    Популярный украинский музыкант поделился с поклонниками интересными фактами о своем детстве

    Известный эпатажными образами и неординарным стилем певец Сергей Бабкин решил напомнить поклонникам о 30-летии Конвенции ООН о правах ребенка. 

    И сделал он это, вспомнив свое детство. Артист показал старое фото с братом и признался, что рос очень послушным мальчиком.

    Певец рассказал, что в детские годы слушался родителей и делал все, о чем его просили. 

    «Обожаю это время! Я был достаточно послушным мальчиком и старался добросовестно выполнять все, о чем меня просили мои родители. Посещал много разных кружков, у меня не было времени скучать! Единственное, о чем я мог беспокоиться, – это чтобы не попасть в какую-то беду, не упасть, не поранится» – делится звезда.

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    instagram.com/babkin_official

    Поведал Сергей Бабкин и о самом болезненном воспоминании. Их с братом поймали на стройке и напугали тем, что отведут в полицию. Маленький Сережа настолько испугался реакции родителей на этот свой проступок, что запомнил ситуацию на всю жизнь.

    Подписчики благодарят Бабкина за детские воспоминания.

    «Виднно, что вы очень дружны с братом! Это здорово! Так захотелось вернуться в беззаботное детство!», «Який гарненький хлопчик!», «Спасибо за воспоминания. Я тоже люблю свое детство. Воспоминания наводят грусть»

    фотография Сергей Бабкин артист родители время
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