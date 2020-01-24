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    Фото

    Ирина Шейк очаровала сеть (фото)

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    Ирина Шейк очаровала сеть (фото)

    Во время своих светских выходов девушка всегда показывает изысканный вкус

    Модель, покорившая миланские и парижские подиумы, часто надевает брючные костюмы. Именно эта одежда является одним из главных трендов 2020 года.

    На днях знаменитость заметили на улицах Парижа в уютном кашемировом костюме цвета кофе с молоком. 

    Брюки-клеш сочетаются с немного удлиненным блейзером. При этом блейзер Ирина надела на голое тело - поверх черного бра. Талию подчеркивает тонкий поясок.

    К слову, Шейк очень часто любит надевать такие жакеты без брюк. Блейзер в таком случае служит для супермодели в качестве платья. По такому же принципу Шейк блистает и в удлиненных рубашках мужского кроя. 

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    instagram.com/brittshayknews
    instagram.com/brittshayknews
    instagram.com/brittshayknews

    Образ довершают черные ботинки с тупым носком на устойчивом широком каблуке. А также маленькая черная сумочка с большой пряжкой с анималистичным принтом - интересный акцент.

    Волосы модель собрала в идеально гладкий пучок - любимая прическа Шейк на все случаи жизни. Макияж сделан с акцентом на пышные губы.

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