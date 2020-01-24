Ирина Шейк очаровала сеть (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Во время своих светских выходов девушка всегда показывает изысканный вкус

Модель, покорившая миланские и парижские подиумы, часто надевает брючные костюмы. Именно эта одежда является одним из главных трендов 2020 года.

На днях знаменитость заметили на улицах Парижа в уютном кашемировом костюме цвета кофе с молоком.

Брюки-клеш сочетаются с немного удлиненным блейзером. При этом блейзер Ирина надела на голое тело - поверх черного бра. Талию подчеркивает тонкий поясок.

К слову, Шейк очень часто любит надевать такие жакеты без брюк. Блейзер в таком случае служит для супермодели в качестве платья. По такому же принципу Шейк блистает и в удлиненных рубашках мужского кроя.

Образ довершают черные ботинки с тупым носком на устойчивом широком каблуке. А также маленькая черная сумочка с большой пряжкой с анималистичным принтом - интересный акцент.

Волосы модель собрала в идеально гладкий пучок - любимая прическа Шейк на все случаи жизни. Макияж сделан с акцентом на пышные губы.