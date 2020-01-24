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    Dolce & Gabbana сняли бодипозитивную рекламную кампанию

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    Dolce & Gabbana сняли бодипозитивную рекламную кампанию
    instagram.com/dolcegabbana

    Драпированные шторы, золотистые узоры, расслабленные томные позы и нежные натюрморты – съемка пропитана настроением роскошного гедонистического романтизма

    Итальянский бренд Dolce & Gabbana решили идти в ногу со временем и пригласили для лукбука новой рекламной кампании моделей plus-size. Снимки они представили на своей странице в Instagram.

    Интересно, но, если девушками-моделями plus-size уже никого не удивить, но мужчины подобных параметров появляются в модных изданиях нечасто, можно даже сказать никогда.

    Dolce & Gabbana заявили, что вдохновлялись полотнами Питера Пауля Рубенса и главным героем лукбука сделали Зака Мико.

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    Dolce & Gabbana сняли бодипозитивную рекламную кампанию
    Dolce & Gabbana сняли бодипозитивную рекламную кампанию
    Dolce & Gabbana сняли бодипозитивную рекламную кампанию
    Dolce & Gabbana сняли бодипозитивную рекламную кампанию
    Dolce & Gabbana сняли бодипозитивную рекламную кампанию
    Dolce & Gabbana сняли бодипозитивную рекламную кампанию
    Dolce & Gabbana сняли бодипозитивную рекламную кампанию

    Герои лукбука предстали в образах римских патрициев, снимать пригласили Ниму Бенати, одного из самых юных и известных модных фотографов современности.

    Она входит в список самых богатых людей младше 30 лет по версии итальянского Forbes, проживает в Милане и сотрудничает с Dolce & Gabbana уже не в первый раз.

    мода и красота фотография искусство одежда Instagram
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