Dolce & Gabbana сняли бодипозитивную рекламную кампанию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/dolcegabbana

Драпированные шторы, золотистые узоры, расслабленные томные позы и нежные натюрморты – съемка пропитана настроением роскошного гедонистического романтизма

Итальянский бренд Dolce & Gabbana решили идти в ногу со временем и пригласили для лукбука новой рекламной кампании моделей plus-size. Снимки они представили на своей странице в Instagram.

Интересно, но, если девушками-моделями plus-size уже никого не удивить, но мужчины подобных параметров появляются в модных изданиях нечасто, можно даже сказать никогда.

Dolce & Gabbana заявили, что вдохновлялись полотнами Питера Пауля Рубенса и главным героем лукбука сделали Зака Мико.

Герои лукбука предстали в образах римских патрициев, снимать пригласили Ниму Бенати, одного из самых юных и известных модных фотографов современности.

Она входит в список самых богатых людей младше 30 лет по версии итальянского Forbes, проживает в Милане и сотрудничает с Dolce & Gabbana уже не в первый раз.