Экс-невеста Виталия Козловского получила травму на отдыхе



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instagram.com/raminalalala

Рамина подозревает, что в травме виноваты ее завистники

Бывшая невеста украинского певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай получила травмы во время отдыха в Египте и теперь вынуждена передвигаться в инвалидной коляске.

О травме во время отдыха экс-участница романтического реалити-шоу «Холостяк 5» рассказала подписчикам на своей странице в Instagram и опубликовала фото в инвалидной коляске с загипсованной правой ногой.

«С ногой все ок, растянула связки. Сделали что-то вроде гипса, сказали ходить 10 дней. Дали костыль и коляску. Очень это все неудобно. Если хотите привлечь к себе внимание, любопытные взгляды детей и взрослых – берите костыль и коляску, внимание обеспечено. Те, кто мне завидует, – вы там особо не радуйтесь, что я лежу на отдыхе с костылем и в гипсе. Я в таком виде привлекаю еще больше внимания, и меня в буквальном смысле носят на руках», – написала Рамина.

Она добавила, что больше ничем делиться не будет, ведь много завистников вокруг: «А вообще, ребята, я осознала свою ошибку. Больше с вами ничем не делюсь. Либо буду это делать, как другие люди – постфактум. Потому что очень много совпадений: только поделюсь чем-то, сразу какая-то х*ня происходит, чаще всего со здоровьем».