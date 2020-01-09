Церемония «Оскара» опять состоится без ведущего



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В прошлом году актер комедийного жанра Кевин Харт отказался от своей почетной роли на торжестве

Впервые приз Американской киноакадемии вручали без ведущего в 1989 году

Кинопремию «Оскар» 9 февраля в Лос-Анджелесе опять будут вручать без ведущего. Об этом Американская киноакадемия оповестила в своем Twitter. Сообщение было кратким, без комментариев. Напротив слов «звезды», «представление» и «сюрпризы» они написали «да». В строке с «ведущим» - «нет».

Это уже третий случай за историю ее проведения. В прошлом году церемонию должен был проводить комик Кевин Харт. Но тот сложил с себя полномочия, сославшись на скандал с гомофобными публикациями в Twitter, который случился около 10 лет назад.

Впервые приз Американской киноакадемии вручали без ведущего в 1989 году. Тогда церемония началась не со вступительных слов ведущих, а с 11-минутного музыкального сюжета. Известны и другие случаи отступления от правил, например, в 1958 году на сцену вышло сразу 4 ведущих, а в 1987 году – 3.