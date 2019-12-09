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    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине

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    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине
    instagram.com/elisvitolina

    Стали известны подробности благотворительного аукциона, который украинская теннисистка Элина Свитолина провела в Киеве для поддержки своего фонда

    Элина Свитолина в рамках своего благотворительного фонда впервые организовала аукцион в Украине.

    На благотворительном Гала-вечере первой ракетки Украины Элины Свитолиной продан за огромные деньги ужин с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко.

    Этот лот стал одним из самых дорогих среди выставленных на аукцион.
     
    За встречу и ужин с легендарным украинским чемпионом заплатили 21 тысячу долларов.
     
    Все вырученные на аукционе деньги пойдут на благотворительность.

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    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине
    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине
    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине
    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине
    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине
    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине
    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине
    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине
    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине
    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине
    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине
    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине
    Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине

    Среди других «спортивных» лотов вечера были футболка теннисиста Роджера Федерера, в которой он играл на Уимблдоне, ракетка Рафаэля Надаля и мастер-класс игры в теннис от Элины Свитолиной и ее парня Гаэля Монфиса.

    фотография деньги аукцион благотворительность Элина Свитолина
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