Элина Свитолина впервые организовала аукцион в Украине

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instagram.com/elisvitolina

Стали известны подробности благотворительного аукциона, который украинская теннисистка Элина Свитолина провела в Киеве для поддержки своего фонда

Элина Свитолина в рамках своего благотворительного фонда впервые организовала аукцион в Украине.

На благотворительном Гала-вечере первой ракетки Украины Элины Свитолиной продан за огромные деньги ужин с экс-чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко.

Этот лот стал одним из самых дорогих среди выставленных на аукцион.



За встречу и ужин с легендарным украинским чемпионом заплатили 21 тысячу долларов.



Все вырученные на аукционе деньги пойдут на благотворительность.

Среди других «спортивных» лотов вечера были футболка теннисиста Роджера Федерера, в которой он играл на Уимблдоне, ракетка Рафаэля Надаля и мастер-класс игры в теннис от Элины Свитолиной и ее парня Гаэля Монфиса.