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    Фото

    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР

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    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР

    Реалистичный проект заставил многих поностальгировать и порадоваться, что те времена остались в прошлом

    Художник одел Барби в типичный советский халат и переселил ее в коммуналку. Теперь ей приходится готовить своему некогда гламурному мужу на старой, грязной плите. Кен облачился в тельняшку и обзавелся бутылкой водки.

    Авторы проекта поменяли имена Барби и Кену - теперь они Иннокентий и Варвара. К слову, мужчина куклы вышел очень брутальным и, как предположили пользователи, даже служил в кукольном Афганистане.

    В арсенале Варвары есть кукольная соль и классическая пачка соды. У Варвары есть не менее стильная подруга. Тоскливую реальность отображает даже жестяная кошачья миска.

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    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР
    Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР

    Фотограф своими руками сделал советские продукты в миниатюре. Брутальный Иннокентий читает советскую «Правду».

    Джерело: boredpanda.com

    фотограф фотография искусство СССР продукты
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