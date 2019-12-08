Фотограф показал, как выглядела бы жизнь Барби и Кена, если бы они жили в СССР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реалистичный проект заставил многих поностальгировать и порадоваться, что те времена остались в прошлом

Художник одел Барби в типичный советский халат и переселил ее в коммуналку. Теперь ей приходится готовить своему некогда гламурному мужу на старой, грязной плите. Кен облачился в тельняшку и обзавелся бутылкой водки.

Авторы проекта поменяли имена Барби и Кену - теперь они Иннокентий и Варвара. К слову, мужчина куклы вышел очень брутальным и, как предположили пользователи, даже служил в кукольном Афганистане.

В арсенале Варвары есть кукольная соль и классическая пачка соды. У Варвары есть не менее стильная подруга. Тоскливую реальность отображает даже жестяная кошачья миска.

Фотограф своими руками сделал советские продукты в миниатюре. Брутальный Иннокентий читает советскую «Правду».

Джерело: boredpanda.com