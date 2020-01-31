Эмбер Херд опубликовала фото из провокационной фотосессии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американская актриса Эмбер Херд опубликовала в Instagram снимок из фотосессии знаменитого фотографа Эллен фон Унверт

На черно-белом фото, которое было сделано в 2011 году для осенне-зимнего номера журнала Vs Magazine, 33-летняя кинозвезда и экс-жена Джонни Деппа позирует сама с собой.

В подписи к снимку Херд рассказала, как у Эллен фон Унверт родилась идея создать фотосет в стиле «лесбийской эротики», в котором актриса исполнит, как роль самой себя, так и своей воображаемой любовницы.

«Эллен: Я хочу снять тебя. Эмбер: О, нет, что опять? Эллен: Я хочу сделать нечто в стиле лесбийской эротики. Эмбер: Я слушаю… Эллен: Где ты будешь связана сексуальной женщиной. Эмбер: Ооо, и кто это будет? Эллен: Ты!», — написала кинозвезда в подписи к снимку.

Примечательно, что в ходе фотосессии Херд примерила откровенные образы и позировала в чулках, нижнем белье и мини-шортах.