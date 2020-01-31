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    Фото

    Эмбер Херд опубликовала фото из провокационной фотосессии

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    Эмбер Херд опубликовала фото из провокационной фотосессии

    Американская актриса Эмбер Херд опубликовала в Instagram снимок из фотосессии знаменитого фотографа Эллен фон Унверт

    На черно-белом фото, которое было сделано в 2011 году для осенне-зимнего номера журнала Vs Magazine, 33-летняя кинозвезда и экс-жена Джонни Деппа позирует сама с собой.

    В подписи к снимку Херд рассказала, как у Эллен фон Унверт родилась идея создать фотосет в стиле «лесбийской эротики», в котором актриса исполнит, как роль самой себя, так и своей воображаемой любовницы.

    «Эллен: Я хочу снять тебя. Эмбер: О, нет, что опять? Эллен: Я хочу сделать нечто в стиле лесбийской эротики. Эмбер: Я слушаю… Эллен: Где ты будешь связана сексуальной женщиной. Эмбер: Ооо, и кто это будет? Эллен: Ты!», — написала кинозвезда в подписи к снимку.

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    instagram.com/amberheard
    Эмбер Херд опубликовала фото из провокационной фотосессии
    Эмбер Херд опубликовала фото из провокационной фотосессии
    Эмбер Херд опубликовала фото из провокационной фотосессии
    Эмбер Херд опубликовала фото из провокационной фотосессии
    Эмбер Херд опубликовала фото из провокационной фотосессии
    Эмбер Херд опубликовала фото из провокационной фотосессии

    Примечательно, что в ходе фотосессии Херд примерила откровенные образы и позировала в чулках, нижнем белье и мини-шортах.

    фотография актриса искусство Instagram
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