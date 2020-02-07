Эмили Ратаковски раскрыла секреты идеальной фигуры



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Совершенное тело модели никого не оставляет равнодушным

Эмили со своими чувственными снимками в Instagram вот уже много лет будоражит сердца мужчин по всему миру. А женщин вдохновляет стремиться к такой же совершенной форме и умению себя подать.

Сама модель не скрывает, что своей фигурой во многом обязана хорошей генетике. Но одной склонности к худобе мало. Девушка бы не могла похвастаться своими главными «козырями»: железным прессом, стройными точеными ногами и округлыми ягодицами, если бы не упорная работа и определенный режим. Выясняем главные секреты красоты 28-летней звезды.

Эмили признается, что не привыкла себе ни в чем отказывать и обожает вкусности вроде выпечки, круассанов и калорийных тортиков. Главное – знать меру. А также время их употребления. К примеру, Эмили предпочитает их на завтрак. Любимый ритуал модели – утренняя чашка крепкого кофе и сладкий десерт к ней. Сложно сказать, является ли такой прием пищи самым полезным, но зато остаток дня она спокойно обходится без быстрых углеводов.

Одно из главных правил Эмили – не переедать и не позволять себе быстрые перекусы. Особенно сложно с этим справляться на съемках, где чаще всего есть шведский стол со всякими закусками. А вот во время приема пищи она себя не ограничивает. Эмили обожает мясо (в приоритете – птица и говядина) и не собирается от него отказываться.

Модель уверена: качественный белок – секрет не только хорошего настроения, но и стройной фигуры. Дополнять основные блюда Эмили не забывает зеленью и овощами. На ужин звезда часто предпочитает пасту из цельнозерновой муки или суши. Маленький секрет от Эмили: встречаться за ужином с любимыми и друзьями.

Эмили обожает спорт, а главный секрет ее стройного прокачанного тела – в чередовании видов нагрузок. Сегодня она занимается силовыми тренировками, завтра может устроить пробежку, а после отправляется на пилатес. А если нет желания, то можно просто пойти выгулять любимого пса Коломбо.

Режим – то, что помогает успешной бизнесвумен не только руководить собственным брендом, но и оставаться подтянутой и свежей. Она старается пить как можно больше воды – до трех литров в день. А еще – высыпаться. Для полноценного отдыха Ратаковски надо 8-9 часов сна.

Но при этом сюда отлично вписывается еще одно правило: забудьте о жестких ограничениях и слушайте себя. Если вам хочется нарушить диету или график, сделайте это для себя.