Эмилия Кларк, Донателла Версаче, Рианна и другие на церемонии The Fashion Awards 2019 (фото)



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Статуэтку за вклад в индустрию получил несравненный Джорджо Армани

Моделью года стала Адут Акеч

В лондонском Роял Альберт-холле состоялась премия The Fashion Awards (aka «Оскар» модной индустрии), в рамках которой ежегодно чествуют выдающихся дизайнеров. На этот раз триумфатором вечера стал Дэниел Ли - креативный директор дома Bottega Veneta, сорвавший куш по всем своим номинациям: «Лучший дизайнер», «Лучший дизайнер аксессуаров», «Лучший британский дизайнер женской одежды» и «Бренд года».

Статуэтку за вклад в индустрию получил несравненный Джорджо Армани, моделью года стала Адут Акеч, а детище Рианны Fenty впервые в своей истории было признано лучшим «Городским люксовым брендом».