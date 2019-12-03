Обладательница титула «Мисс Украина Интернешнл 2019» объявила о своей помолвке с возлюбленным



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После новости о помолвке Марина Киосе удалила фото с женихом

Обладательница титула «Мисс Украина Интернешнл 2019» Марина Киосе, которая на международном конкурсе в Токио не вошла в число 15 финалисток, объявила о своей помолвке с возлюбленным.

24-летняя девушка даже опубликовала на своей странице в Instagram романтическое фото, которые были сделаны на острове Пасхи в Тихом океане, но позже удалила их.

Марина Киосе имени своего будущего супруга не назвала, но призналась, что ответила заветное «да». Судя по рассказу, девушка до конца ничего не подозревала и не знала, что ее возлюбленный планирует такое романтическое предложение выйти замуж.

«Я сказала — да! Дождаться предложения — это:1.Прилететь на «край света». 2. Нарядиться, якобы для фотосессии, в дурацкий костюм местного героя «Человека-Птицы». 3. Стоять на обрыве над океаном и делать вид, что не боишься, потому что тебя снимают дрон и 2 Gopro. 4. О***неть от эмоций и рыдать», — написала Виктория, а потом удалила пост.

Почему девушка удалила пост – неизвестно. Отметим, что согласно правилам конкурса, участницы конкурса красоты «Мисс Украина» не могут на протяжении года выходить замуж.