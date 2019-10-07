Эмма Коррин в образе Принцессы Дианы: первые фото со съемок 4 сезона сериала «Корона»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

joinfo.ua

Начинающая британская актриса Эмма Коррин превратилась в молодую Принцессу Диану

23-летняя блондинка воплотила в жизнь сцену из королевского тура 1983 года по Сиднеевскому оперному театру, когда Диане было всего 22 года.

Интересно то, что съемки проходят в Испании, где воссозданы необходимые декорации – например, Принцессу и Принца Уэльского встречает толпа людей, размахивающая австралийскими и британскими флагами.

Компанию по съемочной площадке Эмме составил Джош О’Коннор, который играет молодого Принца Чарльза. В то время как Коррин появится только в 4 сезоне, ее коллега предстанет на экране в конце 3 сезона.

Начинающая актриса, сыгравшая в американском сериале «Пенниуорт», надела белый парик с короткой стрижкой. На фотографиях Эмма предстала в фиолетово-голубом ретро платье с объемными рукавами. Ее образ завершали белые балетки и сумочка-клатч, а также нитка жемчуга. Не хватало только шляпки.

Коррин запечатлена в точной копии знаменитого Rolls Royce Phantom V – автомобиля, купленного австралийским правительством в 1967 году специально для того, чтобы возить членов королевской семьи.

Также в сеть попала фотография, на которой Эмма запечатлена вместе с Джошом в образах членов королевской семьи.

Джерело: joinfo.ua