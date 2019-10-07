  1. Головна
  2. Скотч
  3. Видео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Видео

    Кравец рассказала, как стала крестной мамой первой леди

    • Розсилка
    Кравец рассказала, как стала крестной мамой первой леди
    facebook.com/kvartal95

    Семьи Кравец и Зеленского связывают не только многолетние дружеские отношения, но и родственые

    Елена Кравец рассказала, как стала крестной мамой жены бывшего коллеги по сцене, президента Украины Владимира Зеленского Елены. 

    Об этом звезда «Квартала», участница шоу «Танцы со звездами 2019» сообщила в разговоре с ведущей передачи «Светская жизнь» Катей Осадчей.

    Так, крестным дочери Владимира и Елены Зеленских является муж Кравец Сергей, а сама она - крестной первой леди.

    Во время обряда крещения Александры батюшка спросил - все ли крещеные. Выяснилось, что ее мама - нет.

    «Как, нет? Давайте и вас покрестим», - предложил священник.

    Елена Зеленская согласилась и тут же «с колес» предложила Кравец стать ее крестной.

    «Ленчик, будешь моей крестной?» Я говорю: «Давай». То есть, так было, на месте», - вспомнила Елена Кравец.

    Джерело: rbc.ua

    знаменитости фотография Танцы со звездами Елена Зеленская
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ