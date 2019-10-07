Кравец рассказала, как стала крестной мамой первой леди



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Семьи Кравец и Зеленского связывают не только многолетние дружеские отношения, но и родственые

Елена Кравец рассказала, как стала крестной мамой жены бывшего коллеги по сцене, президента Украины Владимира Зеленского Елены.

Об этом звезда «Квартала», участница шоу «Танцы со звездами 2019» сообщила в разговоре с ведущей передачи «Светская жизнь» Катей Осадчей.

Так, крестным дочери Владимира и Елены Зеленских является муж Кравец Сергей, а сама она - крестной первой леди.

Во время обряда крещения Александры батюшка спросил - все ли крещеные. Выяснилось, что ее мама - нет.

«Как, нет? Давайте и вас покрестим», - предложил священник.

Елена Зеленская согласилась и тут же «с колес» предложила Кравец стать ее крестной.

«Ленчик, будешь моей крестной?» Я говорю: «Давай». То есть, так было, на месте», - вспомнила Елена Кравец.

Джерело: rbc.ua