Кравец рассказала, как стала крестной мамой первой леди
Семьи Кравец и Зеленского связывают не только многолетние дружеские отношения, но и родственые
Елена Кравец рассказала, как стала крестной мамой жены бывшего коллеги по сцене, президента Украины Владимира Зеленского Елены.
Об этом звезда «Квартала», участница шоу «Танцы со звездами 2019» сообщила в разговоре с ведущей передачи «Светская жизнь» Катей Осадчей.
Так, крестным дочери Владимира и Елены Зеленских является муж Кравец Сергей, а сама она - крестной первой леди.
Во время обряда крещения Александры батюшка спросил - все ли крещеные. Выяснилось, что ее мама - нет.
«Как, нет? Давайте и вас покрестим», - предложил священник.
Елена Зеленская согласилась и тут же «с колес» предложила Кравец стать ее крестной.
«Ленчик, будешь моей крестной?» Я говорю: «Давай». То есть, так было, на месте», - вспомнила Елена Кравец.
Джерело: rbc.ua