Кива попал на забавную фотожабу с Лениным из-за пикантного конфуза в Раде



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facebook.com/kivailya

Речь идет о кадрах, на которых он якобы ласкает себя в Раде

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива стал героем новой фотожабы, в которой высмеяли его недавнее поведение в украинском парламенте.

После переписки с девушкой, как можно увидеть на записи, нардеп от ОПЗЖ стал активно теребить штаны в районе ширинки. Создается впечатление, что он ласкает свои половые органы. Затем Кива зачем-то приподнял штанины и подтянул носки.

Скандального народного избранника изобразили в качестве героя плаката с участием Владимира Ленина. При этом на Киву надета футболка с надписью «эти руки не для скуки». Сам же народный избранник на опубликованной фотожабе стоит и демонстрирует свои руки.

apostrophe.ua

В сети активно обсуждают фотожабу и смеются с народного избранника.

«Это тупой фейк. Сняли одно мое движение, а потом повторили его в кадре несколько раз с помощью монтажа. И на этот фейк многие повелись. Хотя о чем мы вообще говорим? Каждый мужчина делает так же, если есть что ... Поправил член , подтянул носки, позвонил знакомой девушке - и это стало топ-новостью. Наше общество больное и наполнился фриками - фейковый история моего члена перебила закон о столице и формулу Штайнмайера, и продажу земли», - прокомментировал популярное видео Илья Кива.

Джерело: apostrophe.ua