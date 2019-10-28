Эшли Грэм в костюме Джессики Рэббит: соблазнительные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/ashleygraham

Недавно мир облетела новость о первой беременности популярной plus-size модели Эшли Грэм

Судя по многочисленным публикациям в соцсетях звезда наслаждается своим хрупким состоянием, а ее поклонники с восторгом обсуждают каждую новую фотографию.

Так, на своей странице в Instagram модель поделилась яркими фото, на которых позирует в своем костюме для вечеринки на Хэллоуин.

Пока остальные беременные звезды «превращали» свои животики в баскетбольные мячи или сочные яблоки, Эшли сделала неожиданный ход и предстала в образе мультипликационной героини Джессики Рэббит.

А невероятно облегающее красное латексное платье выразительно подчеркнуло интересное положение звезды. Не забыла красавица и о традиционных элементах этого лука – пышном парике и ярком макияже в фиолетовых оттенках.

К слову, модель решила притормозить с экстремальным перевоплощением, поэтому для своего праздничного образа вместо туфель на высоких каблуках выбрала удобные кроссовки.

Джерело: 1plus1.ua