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    Эшли Грэм в костюме Джессики Рэббит: соблазнительные фото

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    Эшли Грэм в костюме Джессики Рэббит: соблазнительные фото
    instagram.com/ashleygraham

    Недавно мир облетела новость о первой беременности популярной plus-size модели Эшли Грэм

    Судя по многочисленным публикациям в соцсетях звезда наслаждается своим хрупким состоянием, а ее поклонники с восторгом обсуждают каждую новую фотографию.

    Так, на своей странице в Instagram модель поделилась яркими фото, на которых позирует в своем костюме для вечеринки на Хэллоуин. 

    Пока остальные беременные звезды «превращали» свои животики в баскетбольные мячи или сочные яблоки, Эшли сделала неожиданный ход и предстала в образе мультипликационной героини Джессики Рэббит. 

    А невероятно облегающее красное латексное платье выразительно подчеркнуло интересное положение звезды. Не забыла красавица и о традиционных элементах этого лука – пышном парике и ярком макияже в фиолетовых оттенках.

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    instagram.com/ashleygraham
    instagram.com/ashleygraham
    instagram.com/ashleygraham
    instagram.com/ashleygraham

    К слову, модель решила притормозить с экстремальным перевоплощением, поэтому для своего праздничного образа вместо туфель на высоких каблуках выбрала удобные кроссовки.

    Джерело: 1plus1.ua

    знаменитости фотография модель Хэллоуин Instagram
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