Бен Аффлек, прошедший лечение от алкоголизма, снова ушел в запой (видео)



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Бен Аффлек

Актер сильно напился на вечеринке

Для Бена Аффлека, который долгое время борется с алкоголизмом, одна из шумных голливудских вечеринок в честь Хэллоуина оказалась серьезным испытанием на прочность. Субботним вечером актер вышел из клуба с неизвестной девушкой и едва мог держаться на ногах. К сожалению для Аффлека, он слишком известен, чтобы простая маска на лице помогла этой неприятной истории пройти мимо мировых СМИ.

На следующий день Бен был замечен у дома своей бывшей жены Дженнифер Гарнер, которая поддерживает его на протяжении лечения от зависимости и лично отвозила в реабилитационный центр летом 2018 года. На все вопросы папарацци о срыве и возможности очередного рехаба актер ответил коротко: «Я оступился, но не дам этому случаю отбросить меня назад».

Ранее сообщалось, что Аффлек закрутил роман с прислугой.

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