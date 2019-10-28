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    Governors Awards-2019: как выглядели голливудские звезды на «репетиции Оскара»

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    Governors Awards-2019: как выглядели голливудские звезды на «репетиции Оскара»

    В рамках мероприятия традиционно вручают несколько почетных «Оскаров»

    В Dolby Theater в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Governors Awards, которую неофициально называют репетицией «Оскара». Именно с нее начинается наградной сезон, поэтому знаменитости обычно отбрасывают стеснение и наряжаются в пух и прах. К счастью, так случилось и вчера, и на красной дорожке блистали - иногда и в прямом смысле этого слова - Дженнифер Лопес, Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Дакота Джонсон, Оливия Уайлд, Люпита Нионго, Кейт Мара и многие другие.

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    Governors Awards-2019: как выглядели голливудские звезды на «репетиции Оскара»
    Governors Awards-2019: как выглядели голливудские звезды на «репетиции Оскара»
    Governors Awards-2019: как выглядели голливудские звезды на «репетиции Оскара»
    Governors Awards-2019: как выглядели голливудские звезды на «репетиции Оскара»
    Governors Awards-2019: как выглядели голливудские звезды на «репетиции Оскара»
    Governors Awards-2019: как выглядели голливудские звезды на «репетиции Оскара»
    Governors Awards-2019: как выглядели голливудские звезды на «репетиции Оскара»
    Governors Awards-2019: как выглядели голливудские звезды на «репетиции Оскара»
    Governors Awards-2019: как выглядели голливудские звезды на «репетиции Оскара»
    Governors Awards-2019: как выглядели голливудские звезды на «репетиции Оскара»

    В рамках Governors Awards традиционно вручают несколько почетных «Оскаров» тем деятелям киноискусства, которые внесли в него наибольший вклад. В этом году раньше других награды получили Дэвид Линч, во время церемонии отметивший, что у Американской киноакадемии «очень интересный вкус», киноактер Уэс Стьюди, режиссер Лина Вертимюллер, а также актриса Джина Дэвис - ей присудили гуманитарную премию Джина Хершолта.

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