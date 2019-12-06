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    Фото

    Естественная красота: звезда «Сватов» поделилась честным фото

    • Розсилка
    Естественная красота: звезда «Сватов» поделилась честным фото
    instagram.com/smorkovkina

    Новая фотография Анны Кошмал привела в восторг фанатов, а недоброжелателей заставила лишний раз завидовать

    В личном Instagram-аккаунте актрисы театра и кино появился новый снимок. Очаровательная уроженка Киева опубликовала фото, видимо, сделанное после душа. На голове Анны намотано белое махровое полотенце, а ни лице нет ни грамма макияжа.

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    instagram.com/smorkovkina

    «Время релакса», - подписала публикацию успешная актриса, которая остановилась в отеле «Театральный» в Запорожье, куда приехала со спектаклем «Девичник».

    Пост актриса, судя по всему, сделала в ответ на не очень лестную статью о том, что Анна перестаралась с подтяжкой лица и выглядит не самым лучшим образом. Вырезку из издания Кошмал опубликовала в Instagram-сториз.

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    instagram.com/smorkovkina

    На самом же деле выглядит 25-летняя девушка восхитительно, и может похвастаться гладкой кожей на лице, шее и зоне декольте, ровным тоном лица и отсутствием изъянов.

    Фотографию Кошмал оценило большое множество поклонников, которые оставили восхищенные комментарии: «Какая вы у нас красавица», «Анечка вы красотка. Естественная красота», «Само Естество! Тем оно и Ценно!», «Анна Сергеевна, какая Вы нежная», «До чего же миленькая».

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