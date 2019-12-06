Робби Уильямс признался, что бросил курить из-за страха умереть молодым



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«Когда я курю, я наполовину человек - наполовину дым», – поделился Уильямс.

45-летний певец рассказал, как отделался от вредной привычки

Британская поп-звезда Робби Уильямс курил большую часть своей жизни. Певец бросал сигареты перед рождением его первой дочери Теодоры, но спустя время снова закурил.

В интервью для подкаста The Weight Watchers Wellness that Works Уильямс сказал, что у него всегда была проблема лишнего веса, с которой он неустанно боролся. И настал момент ясности, когда Робби осознал, что из-за курения может умереть раньше времени.

«Когда я курю, я наполовину человек - наполовину дым. Однажды жена сказала, что я должен бросить. Первого января. Дело было в мае, мне казалось, что это хорошая идея. Я понял, что не хочу рано умереть. Потом наступил ноябрь, и я вспомнил, что обещал сделать первого января. И вот наступил январь, и курение для меня прекратилось. Я пошел заниматься боксом и почувствовал, как это все полезно для ума. И мне нравится быть отцом и мужем и любить своих «блюстителей здоровья», – поделился Уильямс.