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    Молоденькая любовница 45-летнего Ди Каприо спровоцировала слухи о беременности (фото)

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    <p>Фанаты ДиКаприо полагают, что Камилла Морроне прячет животик под платьями свободного кроя</p> <div></div> - Молоденькая любовница 45-летнего Ди Каприо спровоцировала слухи о беременности (фото)

    Фанаты ДиКаприо полагают, что Камилла Морроне прячет животик под платьями свободного кроя

    Причиной слухов стал свободный наряд красотки

    22-летняя возлюбленная ДиКаприо - аргентинская модель Камилла Морроне спровоцировала слухи о своем интересном положении, вызвав подозрения у верных почитателей Ди Каприо. Армия поклонников Леонардо разделилась на два лагеря: одни полагают, что избранница их кумира прячет животик под платьями свободного кроя, другие пришли к заключению, что Камилла выбрала неудачный наряд, фасон которого сделал фигуру более массивной.

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    Молоденькая любовница 45-летнего Ди Каприо спровоцировала слухи о беременности (фото)
    Молоденькая любовница 45-летнего Ди Каприо спровоцировала слухи о беременности (фото)
    Молоденькая любовница 45-летнего Ди Каприо спровоцировала слухи о беременности (фото)
    Молоденькая любовница 45-летнего Ди Каприо спровоцировала слухи о беременности (фото)
    Молоденькая любовница 45-летнего Ди Каприо спровоцировала слухи о беременности (фото)
    Молоденькая любовница 45-летнего Ди Каприо спровоцировала слухи о беременности (фото)
    Молоденькая любовница 45-летнего Ди Каприо спровоцировала слухи о беременности (фото)

    Примечательно, что других подтверждений беременности Морроне пока не поступало. Возлюбленная Ди Каприо уже говорила о том, что она с пониманием относится к повышенному интересу окружающих, когда речь заходит о ее романе с Леонардо. По словам модели, если бы она оказалась на месте поклонников голливудского актера, ее тоже бы взволновал этот вопрос. Однако, будучи девушкой прославленного артиста, ей бы хотелось, чтобы пресса обсуждала ее достижения в сфере модной индустрии или же кинематографа, не вспоминая о ней в контексте союза с Ди Каприо.

     

    знаменитости модель шоу-бизнес
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