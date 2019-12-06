Как украинские звезды поздравили военных с Днем Вооруженных сил

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Военных поздравили певцы, актеры, телеведущие, спортсмены, политики и волонтеры

Украинские певцы, актеры, спортсмены поздравили бойцов Операции объединенных сил с Днем Вооруженных сил Украины.

Видео с поздравлениями обнародовано на странице Операции объединенных сил в Facebook.

В частности, свои поздравления нашим защитникам прислали боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик, футболисты Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Андрей Пятов, певцы Ирина Билык, Злата Огневич, Дзидзьо, Ольга Полякова, Виктор Винник, Павел Зибров, актриса Ольга Сумская, футбольный тренер Мирон Маркевич, телеведущие Леся Никитюк, Сергей Притула, богатырь Василий Вирастюк.

На своей странице в Instagram поздравила военных и телеведущая Янина Соколова. «Вы- герои моего сердца, мозгов и души. Вы - лучшие люди страны, которую я люблю. Даже когда вы считаете, что вашу отвагу не ценит государство, знайте что есть миллионы людей, которые в эти минуты пьют кофе и мысленно говорят: # завдякитобі. С Днем Вооруженных Сил, смельчаки!», - написала Янина.

instagram.com/yanina_sokolova

В общем, звезды украинского шоубиза не спешат публиковать поздравлений. Возможно боятся, что сорвутся гастроли в России?

А вот политики в этом плане более продуктивные. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и добровольцев с Днем Вооруженных сил. От себя и от имени всех украинцев он поблагодарил бойцов за доблесть, храбрость, выдержку и мирные города и села.

«Мы все помним, как сложно было 5 лет назад. Наша армия многого не имела. Но мы выстояли, ведь имели самое главное – волю и непобедимый дух, потому что мы защищаем родную землю», – сказал Зеленский в своем видеообращении.

Пятый президент и лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Поздравляю Вооруженные силы Украины с праздником! Низкий поклон отважным мужчинам и женщинам, которые защищают родную землю, а вместе с ней - восточную границу всего европейского континента. Вы - наши герои. Вы - гордость украинского народа! Слава украинским защитникам и защитницам! Слава Украине!», - говорится в заметке Порошенко.

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Волонтеры фонда «Повернись живым» на своей Facebook-странице опубликовали ролик с поздравлениями и призвали всех неравнодушных поддержать наших защитников.

«Мы гордимся украинским войском. Радуемся за все одержанные победы. И плачем, становясь на колени, в память о тех, кто отдал за Украину жизни. Сегодня, 6 декабря, отмечают День Вооруженных Сил Украины. И сегодня мы еще раз говорим защитникам и защитницем: «Спасибо! Без вас не было бы ни нашего сегодня, ни нашего завтра», - говорится в публикации.

Пользователи сети присоединяются к поздравлениям, благодарят украинских военных за их героизм, мужество и ежедневные подвиги на фронте и желают бойцам здоровья и победы.