Ева Лонгория показала безупречный кэжуал-образ



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instagram.com/evalongoria

Звезда умеет составлять удачные образы

Ева запостила на своей Instagram-странице свои стильные ежедневные образы.

Лонгория надела белый реглан с рукавами три четверти, который заправила в серые шерстяные брюки классического кроя.

Такое и без того выгодное сочетание сделали максимально стильным яркие детали: коричневая сумочка на длинном ремешке, крупные серьги-кольца, часы и солнцезащитные очки с полупрозрачными стеклами.

Ева Лонгория

Дополнили образ одна из самых модных причесок – высокий небрежный хвост на макушке с выпущенными прядями. Ева, по всей видимости, направляется на бизнес-встречу. Фото сделано посреди улицы, возле машины. «Тротуары – моя взлетно-посадочная полоса», – написала 44-летняя красавица.

«Прекрасна», «восхитительна!», «так красива», «ты выглядишь потрясающе», «аутфит – просто бомба», – засыпали Еву комплиментами фанаты.