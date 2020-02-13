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    Фото

    Ева Лонгория показала безупречный кэжуал-образ

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    Ева Лонгория показала безупречный кэжуал-образ
    instagram.com/evalongoria

    Звезда умеет составлять удачные образы

    Ева запостила на своей Instagram-странице свои стильные ежедневные образы.

    Лонгория надела белый реглан с рукавами три четверти, который заправила в серые шерстяные брюки классического кроя.

    Такое и без того выгодное сочетание сделали максимально стильным яркие детали: коричневая сумочка на длинном ремешке, крупные серьги-кольца, часы и солнцезащитные очки с полупрозрачными стеклами.

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    Ева Лонгория

    Дополнили образ одна из самых модных причесок – высокий небрежный хвост на макушке с выпущенными прядями. Ева, по всей видимости, направляется на бизнес-встречу. Фото сделано посреди улицы, возле машины. «Тротуары – моя взлетно-посадочная полоса», – написала 44-летняя красавица.

    «Прекрасна», «восхитительна!», «так красива», «ты выглядишь потрясающе», «аутфит – просто бомба», – засыпали Еву комплиментами фанаты.

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