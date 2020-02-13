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    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали героями 7000 magazine

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    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали героями 7000 magazine
    Тина Кунаки и Венсан Кассель

    Знаменитая чета украсила обложки нового номера

    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали героями нового выпуска 7000 magazine. Обе они сняты во время пребывания пары в Бразилии, а потому получись атмосферными и романтичными.

    Для обложки с Венсаном сделали портретное фото. Актер позирует в непринужденной обстановке: он сидит, положив подбородок на руки, и смотрит в сторону с легкой улыбкой. Одет Кассель в льняную рубашку бежевого оттенка.

    Свою кавер-стори Тина сделала более живой и откровенной. 22-летняя модель примерила белый купальник, чуть влажный от океанских волн. Он подчеркнул соблазнительное загорелое тело Кунаки и ее привлекательность.

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    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали героями 7000 magazine
    Тина Кунаки и Венсан Кассель стали героями 7000 magazine

    Волосы молодая мама собрала на макушке, а с помощью макияжа подчеркнула свои выразительные черты лица. Девушка идет по берегу, а на фоне видно город.

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