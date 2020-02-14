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    Шоу-биз

    Вышел первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

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    <p>Дата премьеры пока неизвестна</p> <div></div> - Вышел первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

    Дата премьеры пока неизвестна

    Шериф Хоппер в условиях суровой зимы трудится на стройке железной дороги

    Netflix опубликовал первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел» с подписью From Russia with love… Зрителям показывают суровую российскую зиму и заключенных, которые строят железную дорогу. Среди них — обритый налысо шериф Джим Хоппер.

    Четвертый сезон станет заключительным. Однако создатели шоу решили растянуть удовольствие и разделили его на две части.

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