Вышел первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Дата премьеры пока неизвестна
Шериф Хоппер в условиях суровой зимы трудится на стройке железной дороги
Netflix опубликовал первый тизер четвертого сезона «Очень странных дел» с подписью From Russia with love… Зрителям показывают суровую российскую зиму и заключенных, которые строят железную дорогу. Среди них — обритый налысо шериф Джим Хоппер.
Четвертый сезон станет заключительным. Однако создатели шоу решили растянуть удовольствие и разделили его на две части.
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