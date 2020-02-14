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    Шоу-биз

    Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл на гитаре для спасенной от пожаров коалы (фото)

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    <p>Судя по реакции, коала &mdash; не фанат рок-музыки</p> <div></div> - Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл на гитаре для спасенной от пожаров коалы (фото)

    Судя по реакции, коала — не фанат рок-музыки

    Фото: brianmayforreal/Instagram

    Из-за лесных пожаров, которые бушевали в Австралии с сентября 2019 года, погибло огромное количество коал

    Гитарист и сооснователь группы Queen Брайан Мэй сыграл гитарное соло для коалы, которую спасли от австралийских пожаров. Коалу зовут Медведь, и, кажется, животное не очень интересуется рок-музыкой.

    Брайан Мэй познакомился с Медведем в ветеринарной клинике штата Квинсленд. Там артист не только сыграл мини-концерт, но еще устроил целую фотосессию с коалами.

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    Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл на гитаре для спасенной от пожаров коалы (фото)
    Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл на гитаре для спасенной от пожаров коалы (фото)
    Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл на гитаре для спасенной от пожаров коалы (фото)
    Фото: brianmayforreal/Instagram

    Из-за лесных пожаров, которые бушевали в Австралии с сентября 2019 года, погибло огромное количество коал, что нанесло серьезный ущерб всей популяции. Австралийские власти пообещали выделить $35 миллионов на восстановление среды обитания животных, а также на поддержку работы ученых, экологов и общественных организаций, направленной на охрану природы.

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