Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл на гитаре для спасенной от пожаров коалы (фото)
Судя по реакции, коала — не фанат рок-музыки
Из-за лесных пожаров, которые бушевали в Австралии с сентября 2019 года, погибло огромное количество коал
Гитарист и сооснователь группы Queen Брайан Мэй сыграл гитарное соло для коалы, которую спасли от австралийских пожаров. Коалу зовут Медведь, и, кажется, животное не очень интересуется рок-музыкой.
Брайан Мэй познакомился с Медведем в ветеринарной клинике штата Квинсленд. Там артист не только сыграл мини-концерт, но еще устроил целую фотосессию с коалами.
Из-за лесных пожаров, которые бушевали в Австралии с сентября 2019 года, погибло огромное количество коал, что нанесло серьезный ущерб всей популяции. Австралийские власти пообещали выделить $35 миллионов на восстановление среды обитания животных, а также на поддержку работы ученых, экологов и общественных организаций, направленной на охрану природы.