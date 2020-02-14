Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл на гитаре для спасенной от пожаров коалы (фото)



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Судя по реакции, коала — не фанат рок-музыки Фото: brianmayforreal/Instagram

Из-за лесных пожаров, которые бушевали в Австралии с сентября 2019 года, погибло огромное количество коал

Гитарист и сооснователь группы Queen Брайан Мэй сыграл гитарное соло для коалы, которую спасли от австралийских пожаров. Коалу зовут Медведь, и, кажется, животное не очень интересуется рок-музыкой.

Брайан Мэй познакомился с Медведем в ветеринарной клинике штата Квинсленд. Там артист не только сыграл мини-концерт, но еще устроил целую фотосессию с коалами.

Из-за лесных пожаров, которые бушевали в Австралии с сентября 2019 года, погибло огромное количество коал, что нанесло серьезный ущерб всей популяции. Австралийские власти пообещали выделить $35 миллионов на восстановление среды обитания животных, а также на поддержку работы ученых, экологов и общественных организаций, направленной на охрану природы.