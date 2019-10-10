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    Фото

    Фанаты в восторге от нового фото Селены Гомес

    • Розсилка
    Фанаты в восторге от нового фото Селены Гомес
    instagram.com/selenagomez

    Вид на селфи у нее сонный и довольно грустный

    Селена Гомес опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она лежит, закутанная в плед, без макияжа и со спутанными волосами.

    «Я все время такая», — подписала снимок девушка.

    Фотография очень понравилась подписчикам и собрала более 8 млн лайков меньше чем за сутки.

    ____16.07.31
    instagram.com/selenagomez

    Напомним, что у Селены 157 млн подписчиков, ее аккаунт на четвертом месте в рейтинге самых популярных в Instagram. Но даже с большой армией поклонников подобная реакция на фото в ее блоге — это редкость.

    Обычно ее посты набирают в среднем по 4–6 млн лайков. При этом недавно опубликованные фотографии, на которых Селена позирует в роскошном образе на красной дорожке Каннского кинофестиваля, оценило меньше пользователей.

    Все дело в том, что людям понравилась искренность девушки, которая не побоялась поделиться фотографией не при параде. Это сильно сблизило ее с аудиторией.

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    instagram.com/selenagomez
    instagram.com/selenagomez
    instagram.com/selenagomez
    instagram.com/selenagomez
    instagram.com/selenagomez

    «Приятно осознавать, что звезды тоже устают и не всегда сияют, как бриллианты», «Надеюсь, что ты такая грустная не из-за свадьбы Джастина», «Ты всегда прекрасна, Селена», — написали ее фолловеры в комментариях.

    Джерело: wday.ru

    знаменитости фотография селфи Instagram
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