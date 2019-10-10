Фанаты в восторге от нового фото Селены Гомес



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instagram.com/selenagomez

Вид на селфи у нее сонный и довольно грустный

Селена Гомес опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она лежит, закутанная в плед, без макияжа и со спутанными волосами.

«Я все время такая», — подписала снимок девушка.

Фотография очень понравилась подписчикам и собрала более 8 млн лайков меньше чем за сутки.

instagram.com/selenagomez

Напомним, что у Селены 157 млн подписчиков, ее аккаунт на четвертом месте в рейтинге самых популярных в Instagram. Но даже с большой армией поклонников подобная реакция на фото в ее блоге — это редкость.

Обычно ее посты набирают в среднем по 4–6 млн лайков. При этом недавно опубликованные фотографии, на которых Селена позирует в роскошном образе на красной дорожке Каннского кинофестиваля, оценило меньше пользователей.

Все дело в том, что людям понравилась искренность девушки, которая не побоялась поделиться фотографией не при параде. Это сильно сблизило ее с аудиторией.

«Приятно осознавать, что звезды тоже устают и не всегда сияют, как бриллианты», «Надеюсь, что ты такая грустная не из-за свадьбы Джастина», «Ты всегда прекрасна, Селена», — написали ее фолловеры в комментариях.

Джерело: wday.ru