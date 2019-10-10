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    Фото

    Племянница Ротару взволновала сеть пикантным фото

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    Племянница Ротару взволновала сеть пикантным фото
    instagram.com/sonyakayofficial

    Ранее Соня публиковала более сдержанные образы

    Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

    Девушка опубликовала на своей странице в Instagram несколько пикантных снимков, на которых позирует в белье, демонстрируя свою стройную фигуру. Соня запечатлена в белом топе и трусах, на ногах — модные прозрачные ботинки.

    Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Софии. Они засыпали ее комплиментами.

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    instagram.com/sonyakayofficial
    instagram.com/sonyakayofficial
    instagram.com/sonyakayofficial
    instagram.com/sonyakayofficial
    instagram.com/sonyakayofficial
    instagram.com/sonyakayofficial
    instagram.com/sonyakayofficial
    instagram.com/sonyakayofficial
    instagram.com/sonyakayofficial

    Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Софии Хлябич, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

    Джерело: obozrevatel.com

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