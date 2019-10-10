Племянница Ротару взволновала сеть пикантным фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/sonyakayofficial

Ранее Соня публиковала более сдержанные образы

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram несколько пикантных снимков, на которых позирует в белье, демонстрируя свою стройную фигуру. Соня запечатлена в белом топе и трусах, на ногах — модные прозрачные ботинки.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Софии. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Софии Хлябич, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Джерело: obozrevatel.com