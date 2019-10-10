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    Сергей Бабкин показал свое первое фото с женой

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    Сергей Бабкин показал свое первое фото с женой
    instagram.com/babkin_official

    Украинский певец Сергей Бабкин показал трогательное архивное фото со своей женой Снежаной, с которой они воспитывают троих детей – 4-месячного Елисея, 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура

    Архивное фото с любимой Сергей опубликовал на своей странице в Instagram. В подписи артист сообщил, что это их первое совместное фото со Снежаной.

    Напомним, Сергей Бабкин женат уже второй раз. Со Снежаной он познакомился в 2007 году, и для него она стала любовью с первого взгляда.

    Первое свидание Сергея и Снежаны прошло в декабре в Харькове, когда артист пригласил девушку в ресторан и опоздал на два часа.

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    instagram.com/babkin_official

    «Был декабрь, было очень снежно и холодно, и мы договорились встретиться у метро – заведение было рядом. Мороз страшный, стою, жду, потом звоню, он трубку не берет, пишу сообщение... Потом спускалась в метро греться, снова выходила на улицу посмотреть, не пропустила ли я его, снова спускалась в метро. И так – два часа»,  вспомнила первую встречу жена Бабкина.

    «Я очень верю в судьбу. Верю, что человек появляется в нашей жизни не случайно, и я внутренне чувствовала, что это не просто так. И с каждым годом чувствую, что это было как пазлы, которые где-то болтались, летали, а потом соединились. Было много знаков, чтобы все пазлы сошлись, и, дай бог, чтобы навсегда»,  заявила Снежана.

    Джерело: 24tv.ua

    метро ресторан фотография Сергей Бабкин артист Instagram
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