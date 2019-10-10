Соблазнительная Николь Кидман снялась для Elle (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/nicolekidman

Американский глянцевый журнал Elle представил несколько обложек Октябрьского спецвыпуске «Женщина в Голливуде» с самыми популярными звездами: Натали Портман, Николь Кидман, Скарлетт Йоханссон, Зендаей, Гвинет Пэлтроу, Долли Партон и другими женщинами

Для американского Elle 52-летняя Николь Кидман снялась в неожиданном соблазнительном образе. Прозрачное черное кутюрное платье от Dior подчеркнуло стройную фигуру актрисы, а черная вуаль сделала образ загадочным.

В интервью изданию актриса призналась, что сериал «Большая маленькая ложь», в котором Николь Кидман сыграла одну из главных ролей, а также работала продюсером, может получить продолжение.

«Все спрашивают, будет ли третий сезон. И все мы отвечаем: «Просто дайте нам секунду на размышление». Конечно, мы бы хотели сделать третий сезон, потому что нам очень нравится работать вместе и проводить время со своими друзьями, создавая такой потрясающий проект», – отметила звезда.

Также актриса заговорила о новой ленте Bombshell («Сенсация»), в которой рассказывается о сексуальных домогательствах на новостном канале Fox News. В фильме, снятом по реальным событиям, также сыграли актрисы Робби и Шарлиз Терон. В Украине премьера запланирована на 19 декабря 2019 года.

«Фильм пытается рассказать не о Fox News, а историю гораздо шире. Это больше о сексуальном домогательстве и женщинах»,– заявила Кидман.

Джерело: 24tv.ua