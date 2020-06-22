Фото людей, которые встретили своих двойников в самых неожиданных местах



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Собрали для вас забавные случаи, когда люди нашли свое изображение в книгах, в музее

Существует теория, что в мире есть шесть человек, с которыми вы делите одну внешность. 15 счастливчикам, о которых пойдёт речь, повезло найти как минимум одного своего двойника. Причем сделали они это в самых неожиданных местах.

Собрали для вас забавные случаи, когда люди нашли свое изображение в книгах, в музее и даже на пачке с чипсами!

«Теперь нужно, чтобы кто-нибудь нарисовал меня на фоне этой картины и в будущем мой двойник наткнулся на такой портрет», «Она выглядит такой счастливой и гордой», «Мой друг и император Адриан», «Нашел своего двойника на упаковке щеток», - подписывают фото пользователи сети.

Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.