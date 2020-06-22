51-летняя модель позировала обнаженной на обложку модного журнала (фото)



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Датская супермодель Хелена Кристенсен Фото: @helenachristensen

Звезду сфотографировали плавающей обнаженной

Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в откровенных нарядах для нового номера испанской версии модного журнала Harper's Bazaar и стала героиней его обложки. Фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram.

51-летняя знаменитость опубликовала две серии снимков, на которых она запечатлена в горном озере. Так, на некоторых кадрах она позирует в купальниках с глубоким декольте собственного бренда Stærk&Christensen, а также в черном сетчатом платье.

Кроме того, Кристенсен сфотографировали плавающей обнаженной, при этом на снимках она прикрывает тело белым платьем-макси. На нескольких изображениях у модел в руках бабочка и белая лилия.

Автором съемки стал американский фотограф Оуэн Гулд, который также проводит фотосессии для таких журналов, как Vogue, Elle, Dazed и Vanity Fair. Стилистом выступила датский дизайнер и подруга Кристенсен Камилла Стерк.