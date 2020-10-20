Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Утята заслуживают любви не меньше кошек и собак

Из всех птиц на земле орлы — самые дерзкие, пингвины — забавные, а когда речь заходит о милости, то на ум приходят утки! Они очаровательные, приятные, пушистые… И заслуживают любви не меньше кошек и собак!

Интернет должен больше внимания уделять этим очаровательным птицам. Давайте положим конец этой несправедливости! Прямо сейчас.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.