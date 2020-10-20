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    Фото

    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек

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    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек

    Утята заслуживают любви не меньше кошек и собак

    Из всех птиц на земле орлы — самые дерзкие, пингвины — забавные, а когда речь заходит о милости, то на ум приходят утки! Они очаровательные, приятные, пушистые… И заслуживают любви не меньше кошек и собак!

    Интернет должен больше внимания уделять этим очаровательным птицам. Давайте положим конец этой несправедливости! Прямо сейчас.

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    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек
    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек
    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек
    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек
    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек
    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек
    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек
    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек
    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек
    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек
    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек
    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек
    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек
    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек
    Фото очаровательных утят, которые умилят вас не меньше котиков и собачек

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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