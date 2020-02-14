Фото Vogue с мужчиной в платье возмутило пользователей сети



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На страницах глянца появился танцор в женском наряде

Дэвида Холберг, являющийся также премьером Американского театра балета и приглашенным премьером Королевского оперного театра, снялся для глянца в необычных образах.

Больше всего вопросов вызвал снимок, на котором танцор запечатлен в черном полупрозрачном платье в горох. Также мужчина позировал в розовой полосатой рубашке с рукавами-фонариками.

Еще на одном фото Холберг запечатлен в бежевых трусах и сером пальто, надетом на голое тело.

Мнения пользователей сети по-поводу образов танцора разделились. Одним они выдались красивыми и «домашними».

Другие же юзеры отметили, что это - «перебор для издания такого уровня», «пропаганда гомосексуализма чистой воды» и «просто омерзительно».