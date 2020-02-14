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    Фото

    Фото Vogue с мужчиной в платье возмутило пользователей сети

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    Фото Vogue с мужчиной в платье возмутило пользователей сети

    На страницах глянца появился танцор в женском наряде

    Дэвида Холберг, являющийся также премьером Американского театра балета и приглашенным премьером Королевского оперного театра, снялся для глянца в необычных образах.

    Больше всего вопросов вызвал снимок, на котором танцор запечатлен в черном полупрозрачном платье в горох. Также мужчина позировал в розовой полосатой рубашке с рукавами-фонариками.

    Еще на одном фото Холберг запечатлен в бежевых трусах и сером пальто, надетом на голое тело.

    Мнения пользователей сети по-поводу образов танцора разделились. Одним они выдались красивыми и «домашними».

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    Фото Vogue с мужчиной в платье возмутило пользователей сети
    Фото Vogue с мужчиной в платье возмутило пользователей сети
    Фото Vogue с мужчиной в платье возмутило пользователей сети

    Другие же юзеры отметили, что это - «перебор для издания такого уровня», «пропаганда гомосексуализма чистой воды» и «просто омерзительно».

    мода и красота фотография искусство
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