Смешные фотографии котов, которые отказываются подчиняться законам физики



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Уверены, что кульбиты и акробатические выходки котов поднимут вам настроение

Коты — довольно таинственные создания, которые каждый день все больше удивляют людей. То шокируют соцсети своей жидкой формой, то умением маскироваться. В этот материале мы собрали хвостатых, которые плевать хотели на законы физики. Уверены, что их кульбиты и акробатические выходки поднимут вам настроение!

Ранее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев