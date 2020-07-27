  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Смешные фотографии котов, которые отказываются подчиняться законам физики

    • Розсилка
    Смешные фотографии котов, которые отказываются подчиняться законам физики

    Уверены, что кульбиты и акробатические выходки котов поднимут вам настроение

    Коты — довольно таинственные создания, которые каждый день все больше удивляют людей. То шокируют соцсети своей жидкой формой, то умением маскироваться. В этот материале мы собрали хвостатых, которые плевать хотели на законы физики. Уверены, что их кульбиты и акробатические выходки поднимут вам настроение!

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Смешные фотографии котов, которые отказываются подчиняться законам физики
    Смешные фотографии котов, которые отказываются подчиняться законам физики
    Смешные фотографии котов, которые отказываются подчиняться законам физики
    Смешные фотографии котов, которые отказываются подчиняться законам физики
    Смешные фотографии котов, которые отказываются подчиняться законам физики
    Смешные фотографии котов, которые отказываются подчиняться законам физики
    Смешные фотографии котов, которые отказываются подчиняться законам физики
    Смешные фотографии котов, которые отказываются подчиняться законам физики
    Смешные фотографии котов, которые отказываются подчиняться законам физики
    Смешные фотографии котов, которые отказываются подчиняться законам физики
    Смешные фотографии котов, которые отказываются подчиняться законам физики

    Ранее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

    Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев

     Читайте также: Котоптицы: забавные кошки, которые используют деревья в качестве спальных мест (фото)

     

    фотография шутки кот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ