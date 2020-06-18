Фотодоказательства того, что фантастические твари существуют. И обитают они в Австралии



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Добро пожаловать в Австралию — страну, где обитают настоящие фантастические твари

Австралия — удивительный континент. Там водятся кенгуру и коалы, много эндемиков, интернет частенько шутит о том, что в Австралии все вверх ногами, а еще мы все знаем, что там водятся пауки. Огромные пауки. И змеи.

И еще множество непонятных пугающих животных, от которых «волосы станут в жилах». Ну что же, добро пожаловать в Австралию — страну, где обитают настоящие фантастические твари.

Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.