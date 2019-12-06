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    Фото

    Дочь Ольги Сумской показала редкое фото с мужем

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    Дочь Ольги Сумской показала редкое фото с мужем

    Голливудская пара с красной дорожки

    Старшая дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской — Тоня Паперная редко делится с подпищиками личными фотографиями на странице в Instagram.

    Девушка предпочитает фото, на которых можно похвастаться стильными аутфитами. И на этот раз Антонина решила сделать исключение и опубликовала снимок со своим мужем, актером Владимиром Ягличем.

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    instagram/tonya_papernaya

    На фото пара выглядит роскошно: Тоня оделась в изящное черное платье с обнаженной спиной, а Владимир предстал в классическом костюме.

    «Замечательные», — прокомментировала фотографию дочери Ольга Сумская.

    знаменитости фотография Instagram Ольга Сумская
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