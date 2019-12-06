Дочь Ольги Сумской показала редкое фото с мужем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голливудская пара с красной дорожки

Старшая дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской — Тоня Паперная редко делится с подпищиками личными фотографиями на странице в Instagram.

Девушка предпочитает фото, на которых можно похвастаться стильными аутфитами. И на этот раз Антонина решила сделать исключение и опубликовала снимок со своим мужем, актером Владимиром Ягличем.

instagram/tonya_papernaya

На фото пара выглядит роскошно: Тоня оделась в изящное черное платье с обнаженной спиной, а Владимир предстал в классическом костюме.

«Замечательные», — прокомментировала фотографию дочери Ольга Сумская.