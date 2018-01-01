Фотограф показал, как выглядит Киев с высоты птичьего полета

Фотограф Сергей Ристенко снимает с помощью дрона всего полгода

Но за это время в его коллекции собралось невероятное количество прекрасных снимков. Снимать с помощью дрона сложно: нужно учитывать скорость ветра, маневрировать между проводами электропередач и ветками деревьев при взлете. Но результат стоит того. Сергей Ристенко снимает с помощью дрона всего полгода; на его работах реки, мосты и красочные



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Сергей Ристенко

Фотограф Сергей Ристенко снимает с помощью дрона всего полгода

Но за это время в его коллекции собралось невероятное количество прекрасных снимков.

Снимать с помощью дрона сложно: нужно учитывать скорость ветра, маневрировать между проводами электропередач и ветками деревьев при взлете. Но результат стоит того. Сергей Ристенко снимает с помощью дрона всего полгода; на его работах реки, мосты и красочные панорамы столицы Украины.

Фотограф признается, что снимать с помощью дрона достаточно тяжело, особенно в центре города: часто пропадает сигнал, дрон может запутаться в проводах, сложно набрать нужную высоту.

Также Сергей отметил, что не всегда объекты, которые он запланировал заснять выглядят так же интересно, как снизу.

«Я ищу интересные текстуры. На реке снимаю кромку берега или льда. Если в городе, выбираю объекты, которые будет интересно рассматривать сверху. Хорошо, если за один вылет получается сделать 3-5 удачных снимков. Фотограф с дроном должен знать город, чтобы хотя бы понимать, где стоить взлетать, а где нет..», - так описывает свою работу Сергей.

В нашей фотодборке вы увидите самые необычные снимки с дрона Сергея Ристенко.

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По материалам: Bird in Flight.