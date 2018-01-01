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    Опубликованы невероятные снимки победителей конкурса детской чёрно-белой фотографии B&W Child Photo Competition

    Многие фотографы отмечают, что снимать детей - особое искусство
    Детская портретная фотография - один из самых сложных жанров, в котором важна не только общая композиция, но и связь между фотографом и ребенком, без которой невозможно отобразить всю гамму чувств и неподдельных эмоций. Все это и оценивали эксперты международного конкурса B&W Child Photo Competition, который был организован  для
    • Сьогодні, 08:10
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    Многие фотографы отмечают, что снимать детей - особое искусство

    Детская портретная фотография - один из самых сложных жанров, в котором важна не только общая композиция, но и связь между фотографом и ребенком, без которой невозможно отобразить всю гамму чувств и неподдельных эмоций.

    Все это и оценивали эксперты международного конкурса B&W Child Photo Competition, который был организован  для фотографов, специализирующихся на детской чёрно-белой фотографии.

    Конкурсанты присылали работы в четырёх категориях: «Портрет», «Файн-арт», «Образ жизни», «Документальная и уличная». Главным победителем в этом году назвали Паулину Дучман из Великобритании, заворожившую судей прекрасными девичьими портретами.

    С лучшими работами фотоконкурса Black and White Child Photo Contest 2017 можно ознакомиться прямо сейчас.

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    1 место: «Не бойся». Автор фото: Кинга Дрожек, Польша.
    2 место: «Tiarna». Автор фото: Паулина Дучман, Великобритания.
    3 место: «Флёр». Автор фото: Ева Цвикла, Нидерланды
    3 место: «Слеза». Автор фото: Ульяна Харинова, Россия.
    «Рано утром». Автор фото: Татьяна Айги, Россия.
    «Виртуальное и реальное». Автор фото: Юнхун Цзинь, Китай.
    «Я». Автор фото: Паулина Дучман. Великобритания.
    «Сгиб». Автор фото: Паулина Дучман. Великобритания.
    «За окном». Ориано Николау, Испания.
    «Всплеск». Автор фото: Алла Соколова, Франция.
    «Дверь». Автор фото: Елена Балышева, Россия.
    «Тени». Автор фото: Марта Эверест, Испания.
    «Её зовут Сильвер». Автор фото: Ангелика Андгелопулу, Кипр.
    «Дарина». Автор фото: Евгений Матвеев, Россия.
    «Волосы всегда не на месте». Автор фото: Хелен Уиттл, Австралия.
    «Лена с луком». Автор фото: Ульяна Харинова, Россия.
    «Без названия». Автор фото: Алисия Бродович, Польша.
    «Я вижу». Автор фото: Трейси Ботика, Австралия.
    «Девочка с шаром». Автор фото: Марсел Колясек, Чехия.
    «Весна». Автор фото: Бой Сурмински, Нидерланды.
    «Габриэла». Автор фото: Анастасия Трофимова, Россия.
    «Застенчивая». Автор фото: Янхонг Чжан, Китай.
    «Тяготы жизни». Автор фото: Янхонг Чжан, Китай.
    «Водные забавы». Автор фото: Йи Хуанг, Китай.
    «Танзанийский мальчик». Автор фото: Мариола Глайкар, Польша.
    1 место в категории «Файн-арт»: «Единение». Автор фото: Паулина Дучман, Великобритания.
    2 место: «Полёт». Автор фото: Ольга Федорова, Россия.
    3 место: Без названия. Автор фото: Алисия Бродович, Польша.
    Поощрительная премия вкатегории «Файн-арт». «Последнее дуновение лета». Автор фото: Паулина Дучман, Великобритания.
    «Сафия». Автор фото: Махди Эшаги, Иран.
    «Дора». Автор фото: Алисия Юнику, США.
    «Часть мира». Автор фото: Мариола Глайкар, Польша.
    «Природа». Автор фото: Ольга Федорова, Россия.
    «Птица». Автор фото: Айса Бекерт, Бельгия.
    «Цветочное настроение». Автор фото: Ульяна Харинова, Россия.
    «Нежное прикосновение». Автор фото: Моника Серек, Польша.
    «Птица». Автор фото: Ульяна Харинова, Россия.
    «Мы всегда кого-то ищем». Автор фото: Ульяна Харинова, Россия.
    «Шепот волн». Автор фото: Эльвира Крушельницка, Польша.
    «Урок музыки». Автор фото: Рафал Кияс, Польша.
    «Я вижу». Автор фото: Наталья Матафонова, Россия.
    «Хватаясь руками за всё, что можно». Автор фото: Свен Бергер, Германия.

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    Джерело: cameralabs.org

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