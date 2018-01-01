Опубликованы невероятные снимки победителей конкурса детской чёрно-белой фотографии B&W Child Photo Competition
- Сьогодні, 08:10
-
Розсилка
Многие фотографы отмечают, что снимать детей - особое искусство
Детская портретная фотография - один из самых сложных жанров, в котором важна не только общая композиция, но и связь между фотографом и ребенком, без которой невозможно отобразить всю гамму чувств и неподдельных эмоций.
Все это и оценивали эксперты международного конкурса B&W Child Photo Competition, который был организован для фотографов, специализирующихся на детской чёрно-белой фотографии.
Конкурсанты присылали работы в четырёх категориях: «Портрет», «Файн-арт», «Образ жизни», «Документальная и уличная». Главным победителем в этом году назвали Паулину Дучман из Великобритании, заворожившую судей прекрасными девичьими портретами.
С лучшими работами фотоконкурса Black and White Child Photo Contest 2017 можно ознакомиться прямо сейчас.
Джерело: cameralabs.org