Опубликованы невероятные снимки победителей конкурса детской чёрно-белой фотографии B&W Child Photo Competition

Многие фотографы отмечают, что снимать детей - особое искусство

Детская портретная фотография - один из самых сложных жанров, в котором важна не только общая композиция, но и связь между фотографом и ребенком, без которой невозможно отобразить всю гамму чувств и неподдельных эмоций.

Все это и оценивали эксперты международного конкурса B&W Child Photo Competition, который был организован для фотографов, специализирующихся на детской чёрно-белой фотографии.